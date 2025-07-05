Bismil'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bismil'de Kardeşler Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada sanayi sitesinde bulunan uzman çavuş ve bir çalışan yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kardeşlerin silahlı kavgasında çıkan kurşunlar sonucu sanayi sitesinde bulunan uzman çavuş ve çalışan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bismil Sanayi Sitesi'nde esnaf olan iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga yaşandı. Sanayide bulunan uzman çavuş M.B. (34) ve iş yeri çalışan M.E. (29), kardeşlerin kavgasında silahlarından çıkan kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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