Bismil'de işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur asayiş uygulamalarında işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur asayiş uygulamalarında işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri çıkarılan ve aralarında 8 yıl, 7 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahsın da yer aldığı toplam 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yapılan kontrollerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR