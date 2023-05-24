Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bismil'de işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı

Bismil'de işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur asayiş uygulamalarında işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde huzur asayiş uygulamalarında işlem yapılan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri çıkarılan ve aralarında 8 yıl, 7 yıl ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahsın da yer aldığı toplam 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yapılan kontrollerde 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Seçim Sonuçları
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2019
Diyarbakır Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Hisarcık Bismil 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title