Bismil'de 'huzur uygulamasında' 28 şüpheliye işlem yapıldı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen "huzur asayiş uygulamaları" çerçevesinde 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen "huzur asayiş uygulamaları" çerçevesinde 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, hakkında adli makamlarca yakalama emri bulunan 13 şahıs yakalanırken, yapılan kontrollerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 1adet ruhsatsız av tüfeği, 20 gram ağırlığında narkotik madde ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Haklarında adli tahkikat başlatılan şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Hisarcık Bismil 3. Sayfa Haberler

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