Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bisikletten düştü, hastanelik oldu

Bisikletten düştü, hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bisikletten düşen bir kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bisikletten düşen bir kişi hastanelik oldu.

Kaza, akşam saat 20.20 sıralarında Muratlı'nın Aydınköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikletiyle seyir halindeki M.K. (63) henüz sebebi öğrenilemeyen şekilde düşerek boynundan yaralandı. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından boyun kırıklığı şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title