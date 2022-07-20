Bisikletten düşen adam tramvaya çarparak yaralandı Eskişehir'de kullandığı bisikletten düşerek hareket halindeki tramvaya çarptığı öğrenilen bir şahıs yaralandı. Eskişehir'de kullandığı bisikletten düşerek hareket halindeki tramvaya çarptığı öğrenilen bir şahıs yaralandı. Kaza, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün sabah erken saatlerde bisikleti ile tramvay yolundan giden bir şahıs, dengesini kaybederek düştü. O esnada karşı şeritten gelen tramvaya çarptığı iddia edilen şahıs, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından yaralı şahsa sağlık ekiplerinin müdahale anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (Ali Furkan Çetiner - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bisikletten düşen adam tramvaya çarparak yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.