Bisikletliye çarparak ölümüne neden olan şüpheli teslim oldu
Kadıköy Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 71 günlük kaçışın ardından teslim oldu. Temel Ünlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadıköy Bostancı'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 71 günlük kaçışın ardından teslim oldu. Temel Ünlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçan Temen Ünlü'nün kullandığı otomobil, bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu.
Temel Ünlü kazadan sonra kayıplara karışmıştı. Ünlü, 71 gün süren kaçışının ardından teslim oldu. Temel Ünlü teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi. İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.