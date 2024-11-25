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Bisikletlinin Yaşlı Kadına Çarpması Kazaya Neden Oldu

Bisikletlinin Yaşlı Kadına Çarpması Kazaya Neden Oldu
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir bisikletli, kaldırımdan inerek karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki G.Ü. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletlinin yaşlı kadına çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Alparslan Mahallesi Sebze Pazarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bisikletli bir kişi, kaldırımdan inerek karşıya geçmek için yürüyen G.Ü. (77) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının kalça kemiğinin kırıldığı öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı kadının karşıya geçmek için yola çıkması, bisikletlinin yaşlı kadına çarpması, kadının yere düşmesi ve çevredeki vatandaşların kadına yardım etmesi yer alıyor. Bu sırada ilerleyen bisikletlinin ileride durduğu görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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