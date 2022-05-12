KAYSERİ (İHA) - Bisikletlinin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Y.R.'nin sürücüsü olduğu 38 AGG 485 plakalı otomobil bisikletiyle yolda ilerleyen yabancı uyruklu Manhal Hamza A.'ya çarptı. Metrelerce sürüklenen Manhal Hamza A., olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Y.R. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan otomobil ise Yıldırım Beyazıt Mahallesi Elif Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunurken, polis ekipleri sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında Y.R., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.