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Bisikletli yakıt hırsızları, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla böyle kaçtı

3. Sayfa Haberleri

Bisikletli yakıt hırsızları, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla böyle kaçtı

Bursa'da bisiklet ile gelerek kamyonetten yakıt çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Bursa'da bisiklet ile gelerek kamyonetten yakıt çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin ilerleyen saatlerinde bisiklet ile gelen 2 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde duran kamyonetten yakıt çaldıkları sırada tesadüfen uyanan bir vatandaşın bağırmasıyla birlikte arkalarına bakmadan kaçtı.

O anlar tesadüfen uyanan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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