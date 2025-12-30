Haberler

Hırsızlık yaptığı evde hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da bisikletle bir evden 100 bin TL ve başka bir evden 4 cep telefonu çalan O.Ö., elini kesip hastaneye gidince yakalandı. Polis, güvenlik kameralarından izini sürerek şahsı gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da bisikletle gittiği evde 100 bin TL'lik soygun yapan şahıs, girdiği evde elini kesip hastanelik olunca polis tarafından yakalandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ikamete balkondan girilerek 100 bin TL nakit çalınması ve bir başka evden 4 adet cep telefonu çalınması üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler harekete geçti. Ekipler soygun yapılan adreslerdeki incelemede balkon camının kırıldığı yerde kan izleri olduğunu tespit etti. Ardından hastanelerde yapılan incelemelerde, çok sayıda suç kaydı olan O.Ö. isimli şahsın hastanede tedavi olduğu tespit edildi. Sonrasında bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri O.Ö.'nün olay yerine bisikletle geldiğini, olaydan sonra aynı bisikletle bölgeden ayrıldığını belirledi. Ekipler şahsı olayda kullandığı bisiklet ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

