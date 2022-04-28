Bisikletli park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Bisikletli park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bisikletli park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Zonguldak Alaplı'da sürücüsünün durduramadığı bisiklet, park halindeki araca çarptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Alaplı'da sürücüsünün durduramadığı bisiklet, park halindeki araca çarptı. Kazada, bisikletteki genç yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı Kabristan caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında araca arkadan çarpan bisiklet sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Alaplı Kabristan caddesi üzerinden Hükümet konağına inen yolda bisiklet sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan 67 SA 258 plakalı hafif ticari kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı A.Ö.'nün tedavisine başlandığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Bisiklet, Hükümet, 3. Sayfa, Haberler

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