Bisikletli Mali Müşavir Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisikletiyle yolda seyir halindeyken bir otomobilin çarptığı mali müşavir Mehmet Yağcıoğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Dallıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle karayolunda ilerleyen mali müşavir Mehmet Yağcıoğlu'na, B.B. yönetiminde olan 09 AOR 439 plakalı otomobil çarptı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Yağcıoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yağcıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü B.B. ise gözaltına alındığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa