Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün Ablası: Katilin Ailesine Sesleniyorum

"DAVACI OLACAĞIM MADDİ MANEVİ NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM"

Bostancı Sahilyolunda 18 Temmuz Salı günü bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 71 günlük kaçışın ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Ünlü'nün tutuklanmasının ardından Doğanay Güzelgün'ün ablası Gülenay Güzelgün Erol, "En sonunda katil yakalandı. Yakalandı demeyeyim kendisi teslim oldu. Keşke emniyetimiz kendisi yakalasaydı. Belki cezası o zaman daha da çok olacaktı. 71 gündür kayıp olan bir katil, kendisi gidip teslim oluyor. Umarım savcılık gereğini yapar. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Katilin ailesine de seslenmek istiyorum; hiç mi vicdanınız sızlamadı, hiç mi insan değilsiniz, hiç mi merak etmediniz? Acaba bu ölen insanın ailesi ne durumdadır insan bir merak eder, bir hamle yapar. Hiçbirşey yok. Onlar da vicdansız. Davacı olacağım maddi manevi ne gerekiyorsa herşeyi yapacağım. Onlar da ceza çeksin benim çektiğimin beterini çeksinler. Benim tek kardeşim. Ben 2 aydan beri ağlıyorum. Ailem perişan. Babam kanser 10 gün önce ameliyat oldu. Annem kalp krizi geçirdi. Daha ne diyeyim ? Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok yoruldum. Emniyet,savcılık,mahkeme lütfen en büyük ceza neyse onu verin. Daha başka kimse bu acıyı yaşamasın. Bir sürü insan aynı acıyı yaşıyor." şeklinde konuştu