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Bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti

Antalya'da D400 karayolu üzerindeki yaya geçidinden bisikletle geçmek isteyen Alman'a otomobil çarptı.

Antalya'da D400 karayolu üzerindeki yaya geçidinden bisikletle geçmek isteyen Alman'a otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam hayatını kaybetti.

Kaza, Alanya ilçesi Kestel Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Almanya uyruklu Zabihullah Yahyapour (54), bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi. Karşıya geçmek isteyen adama İ.U. (42) idaresindeki 07 AKZ 696 plakalı otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Yahyapour'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Sürücü İ.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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