Bisikletle istinat duvarından düşen çocuk ağır şekilde yaralandı

Bisikletle istinat duvarından aşağıya düşen çocuk ağır şekilde yaralandı

BİTLİS - Bitlis'te bisiklet sürdüğü esnada dengesini kaybeden bir çocuk istinat duvarından aşağıya düşerek ağır şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre; olay önceki gün Bitlis merkeze bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. Bisikletiyle yolda tur atan 12 yaşındaki U.A.B. dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düştü. Güvenlik kameralarına da anbean yansıyan görüntülerde U.A.B.'nın bisikletiyle kafa üstü yere çakılıp ağır şekilde yaralandığı görülüyor. Yere düştükten sonra haretsiz şekilde kaldığı görülen U.A.B.'yı şans eseri düştüğü esnada yoldan geçen bur araç sürücüsü farkederek müdahale ediyor. Olay yerin çağrılan ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesi burada yapılan U.A.B. ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır sekilde yaralanan U.A.B.'nın tedavi ve takibini gerçekleştiren beyin cerrahı ve aynı zamanda hastane Başhekimi Gökmen Reyhanlı, hastanın entübeli ve ağır olarak hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtti.