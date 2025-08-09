Bisikletle Düşen 8 Yaşındaki Çocuğun Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Arnavutköy'de bisikletten düşerek kafasını kaldırıma çarpan 8 yaşındaki çocuğun düştüğü anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kamerada, çocuğun kontrolü kaybettiği ve kaldırıma çarptığı görüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Atlıhan Sokak'ta yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle Atlıhan Sokak'tan Necip Fazlı Caddesine doğru giden 8 yaşındaki A.A., dengesini kaybetmişti. Bisikletle birlikte yere düşen çocuk kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralanmıştı. Çocuğun yere düştüğünü gören vatandaşlar müdahale ederek, 112 Acil Servise ihbarda bulunmuş ve çocuk olay yerine gelen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Çocuğun düştüğü anlar ortaya çıktı

Güvenlik kamerasında 8 yaşındaki çocuğun sokakta çıkıp caddeye çıktığı anlarda, hızlı geçtiği ve kontrolü kaybettiği görülüyor. Görüntülerin devamında çocuğun kaldırıma ve korkuluklara çarptığı görülüyor. - İSTANBUL