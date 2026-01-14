Haberler

Bisikletle çarptığı vatandaşı tehdit eden şahsın iş yerinden cephanelik çıktı

Bisikletle çarptığı vatandaşı tehdit eden şahsın iş yerinden cephanelik çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden kişinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şahıs, yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden şahsın iş yerinden çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, bisikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra silah çekerek hakaret ve tehdit eden kimliği belirsiz şahıs, yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit edildi. Şahıs çalışmalar sonrasında yakalandı. Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 296 adet fişek, 2 adet boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği, 5 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinden adliye sevk edilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

Yeni lideri belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Rusya'dan Trump'ın İran tehditlerine net tavır

İlk defa bu kadar net tavır koydu
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken sözler

Guendouzi için neler dedi neler
Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eve girenler, genç kadını korkunç halde buldu