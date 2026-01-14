Bisikletle çarptığı vatandaşı tehdit eden şahsın iş yerinden cephanelik çıktı

Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden şahsın iş yerinden çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, bisikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra silah çekerek hakaret ve tehdit eden kimliği belirsiz şahıs, yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit edildi. Şahıs çalışmalar sonrasında yakalandı. Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 296 adet fişek, 2 adet boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği, 5 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinden adliye sevk edilecek. - ESKİŞEHİR