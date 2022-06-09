Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Haberler

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Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bisikletiyle üniversiteye giden öğrenci sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Edirne'de üniversiteye bisikletiyle gittiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi hastanelik oldu.

Edirne'de üniversiteye bisikletiyle gittiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde bulunan inşaat alanının çevresinde meydana geldi. Trakya Üniversitesi öğrencisi Barış Kar, her gün bisikleti ile okula gitmek için kullandığı güzergahta başıboş köpeklerin saldırısına uğraması sonucu bisikletten düşerek yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kar, başıboş sokak köpekleri sorununa yetkililerin çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

"Öğrencilerin köpekler ile başı belada"

Trakya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Barış Kar, Edirne'de bisikleti ile okula giderken köpek saldırısına uğrayıp yaralandığını belirterek, "Burası benim bisiklet ile okula gittiğim yol, bisiklet ile geçerken inşaatın yanındaki köpekler tarafından saldırıya uğradım. Acile gittiğimde yüzüme dikiş atıldı ve kolumda kırık olduğu tespit edildi. 5 gün içinde ameliyat olup olmayacağım belli olacak. Daha önce de okula giderken köpeklerin saldırısına uğramıştım. Bu yıl içinde en az 10 kez saldırıya uğradım. Çevredeki binalarda öğrenciler kalıyor. Öğrencilerin köpekler ile başı belada. Bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trakya Üniversitesi Edirne 3. Sayfa Haberler

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