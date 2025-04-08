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Bisikletiyle okula giden tarih öğretmenine otomobil çarpmıştı, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Bisikletiyle okula giden tarih öğretmenine otomobil çarpmıştı, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Sivas'ta bisikletiyle okuluna giden öğretmene otomobil çarptı, ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere...

Bisikletiyle okula giden tarih öğretmenine otomobil çarpmıştı, feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta bisikletiyle okuluna giden öğretmene otomobil çarptı, ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, okullar bölgesinde yaşandı. Bisikletiyle okuluna giden Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi öğretmeni Şenel Yılmaz4 Eylül Stadyumu yanında okullar bölgesine dönmek isterken hızla gelin bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı öğretmen kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
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