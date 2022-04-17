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Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı

Hakkari'de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı.

Hakkari'de yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi'ndeki Sanayi yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı. - HAKKARİ

Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı

Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı

Bisikletiyle duvardan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hakkari, 3. Sayfa, Haberler

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