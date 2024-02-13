Bisikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

BOLU - Bolu'da 14 yaşındaki bisiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Olay, İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bisikletiyle seyreden 14 yaşındaki E.D., yürüyen bir İbrahim A. çarptı. Bisikletin çarpmasıyla yere yığılan vatandaş, yaralandı. Uzun süre bulunduğu yerden kalkamayan İbrahim A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde acı içerisinde yatan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bisikletin çarptığı vatandaşın alkollü olduğu iddia edildi. Bisiklet sürücüsü 14 yaşındaki E.D., "Bisiklet yolunda yayalar yürüyordu. Elektrikli bisiklet karşı yönden gelince, yayalara çarpmamak için yolun kenarına geçtim. Amca da birden yürüyünce ona çarpmış oldum" dedi.