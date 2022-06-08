Bisiklete zarar veren 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Bisiklete zarar veren 3 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bisiklete zarar veren 3 kişi gözaltına alındı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan bisiklete zarar veren 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan bisiklete zarar veren 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adli makamlara sevk edilecek.

Düzce'de halkın daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım sağlaması amacı ile başlatılan akıllı bisiklet uygulaması kentin dört bir yanında kullanılıyor. Bu bisikletlerden birini alan 3 kişi bisiklete takılı sepeti Çay Mahallesi Seyhan Sokakta tekmeyle parçaladılar. Sosyal medyada yayınlanan kamera görüntüleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bisiklete zarar veren şahısların A.U., E.Y. ve M.E. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek yakalandı. İşlemlerin ardından 3 şahıs adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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