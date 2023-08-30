Bisiklet Tartışması Kanlı Bitti: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de bisikletlerini değiştirmek isteyen iki genç arasında çıkan tartışma sonucunda 19 yaşındaki Halil Örnek göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 14 yaşındaki H.A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BAHÇELİEVLER'de bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti.

Olay, 26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelerek, 'Bisikletlerimizi değişelim mi?' diye sordu. H.A ile Halil Örnek arasında çıkan tartışmada, H.A., Örnek'i göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Örnek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Örnek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Örnek'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları olay yerine akın etti. Olayın ardından kaçan H.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.