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Bisiklet otomobile çarptı

Bisiklet otomobile çarptı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobile çarpan bisiklet sürücüsü cocuk kazayı ucuz atlattı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobile çarpan bisiklet sürücüsü cocuk kazayı ucuz atlattı.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bisikleti ile giden 10 yaşındaki S.B. cadde üzerinde bulunan kavşaktan İstasyon mevkisine dönmek için manevra yapan H.U. idaresindeki 55 UF 198 Plakalı otomobile çarptı. Çarpışma etkisiyle yola düşen ve kazayı yara almadan atlatan çocuk, tedbir amaçlı olarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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