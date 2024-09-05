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Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

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Batman'da iki çocuk tarafından 20 saniye içerisinde gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. İçeri giren kişi bisikleti çıkarıp kayıplara karışırken diğeri dışarıda gözcülük yaptı. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Biri gözcülük yaptı, diğeri çaldı...20 saniyede bisiklet hırsızlığı kamerada

BATMAN - Batman'da iki çocuk tarafından 20 saniye içerisinde gerçekleştirilen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca anbean kaybedildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesindeki bir binanın girişindeki bisikleti gözüne kestiren iki kişi etrafı gözetledikten sonra biri binaya girdi diğeri dışarıda bekledi. İçeri giren kişinin bina girişindeki çocuk bisikletini çıkarıp kayıplara karışması 20 saniye sürdü. İki kişi tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde bina önüne gelen kişilerden biri içeri girip bisikleti çıkarırken diğerinin dışarıda gözcülük yaptığı görüldü. Görüntülerin devamında bisikleti çıkartan kişinin bisiklete bindikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

Görüntülerle birlikte polise başvuran bisiklet sahibi bir an önce bisikletinin bulunmasını istedi. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Batman Güncel Polis Çocuk

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