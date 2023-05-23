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Bisiklet hırsızlığı kamerada

Bisiklet hırsızlığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bisiklet hırsızlığı kamerada Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti Bursa'nın iznik ilçesinde bir bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

Bisiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti

BURSA - Bursa'nın iznik ilçesinde bir bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

İznik Mahmut Çelebi Mahallesi Çiçek sokakta bir evin önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi evin önünde bulunan bisiklete doğru rahat bir şekilde yanaştı, binerek çaldı ve kaçtı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Bursa İznik 3. Sayfa Haberler

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