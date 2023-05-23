Bisiklet hırsızlığı kamerada

Bursa'nın iznik ilçesinde bir bisiklet hırsızlığı anbean kameralara yansıdı.

İznik Mahmut Çelebi Mahallesi Çiçek sokakta bir evin önünde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi evin önünde bulunan bisiklete doğru rahat bir şekilde yanaştı, binerek çaldı ve kaçtı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA