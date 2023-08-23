Bisiklet hırsızlığı kamerada: 14 saniyede bisikleti çalıp gözlerden kayboldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir binadan 14 saniyede bisikleti çalarak kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çıksorut mahallesinde yaşandı. Bir hırsız bina sakiniymiş gibi girdiği apartmana önce bekledi ardından telefonuyla oynayarak dairenin önünden çaldığı bisikleti merdivenlerden indirme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Önce bisikletin bulunduğu kata çıkan hırsız, burada 14 saniyede bisikleti çalıp gözlerden uzaklaştı.

Durumu fark eden bina sakinleri, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.