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Bursa'da Güvenlik Kamerasına Yansıyan Bisiklet Hırsızlığı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşen bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz bir kişi, apartman girişindeki 10 bin TL değerindeki bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Şehit Namık Ausutay Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi apartmana girerek önce merdivenleri kontrol edip, daha sonra apartman girişinde bulunan ve piyasa değeri 10 bin TL olan bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın rahat tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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