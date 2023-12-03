Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sitelerden bisiklet çalan hırsız, güvenlik kamerasına yansıdı ve bina görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Polise teslim edilmemek için görevlilere yalvaran şüpheli, polis tarafından inceleniyor.

Bisiklet hırsızına suçüstü: Polise teslim edilmemek için site görevlilerine böyle yalvardı

Bisiklet hırsızına suçüstü: Polise teslim edilmemek için site görevlilerine böyle yalvardı

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sitelerden bisiklet çalan hırsız, hem güvenlik kamerasına yansıdı, hem de bina görevlileri tarafında suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde hırsızlar sitelerden bisiklet çalmaya başladı. Şikayetler üzerine bina görevlileri dikkatli olmaya başladı. 30 Kasım'da bir binadan bisiklet çalan şüpheli S.S., güvenlik kamerasına yansına yansıdı.

Bina görevlileri, durumu fark ederek şüpheliyi çaldığı bisiklet ile yakalayarak polise teslim etti. Şüpheli, polise teslim edilmemesi için görevlilere yalvardı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.