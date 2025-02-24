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Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada

Birlikte yürüdüğü arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı; o anlar kamerada
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Nurettin K. isimli genç, sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın olduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serhat H.'nin yan yana yürüdüğü arkadaşını belinden çıkardığı tabancayla vurduğu ve ardından kaçtığı görülüyor. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da Nurettin K. (23), sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin K., sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı Serhat H. tarafından sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli koşarak uzaklaşırken, Nurettin K. ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin, yan yana yürüdüğü arkadaşını bir anda belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, yaralanan Nurettin K.'nin can havliyle kaçmaya çalıştığı, Serhat H.'nin de koşarak uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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