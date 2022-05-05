Alkol şişede durduğu gibi durmayınca ortalık karıştı! Göğsünden bıçaklanan şahıs öldü

CEYHAN, ADANA (İHA) - Ceyhan Sanayi Sitesi 1. Blok'ta meydana gelen olayda, 58 yaşındaki İbrahim Cevher, bir atölyede arkadaşı ile alkol aldığı sırada göğsünden ve vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İbrahim Cevher'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜFÜR EDİNCE BIÇAKLADI

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve yaptığı çalışmalar sonrası şüpheli H.Ç'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin polise verdiği ifadede, İbrahim Cevher'in içki içtikleri sırada kendisine küfür ettiğini, tartıştıklarını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa