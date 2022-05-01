Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı

İSTANBUL - Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Hep-Sen ile Sahim-Sen üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı yokuşuna gelen grup, 45 yıl önce Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Grup daha sonra dağıldı.