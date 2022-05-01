Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı
İSTANBUL - Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Hep-Sen ile Sahim-Sen üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı yokuşuna gelen grup, 45 yıl önce Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Grup daha sonra dağıldı.
İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - 3. Sayfa