Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı - Haberler

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Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Hep-Sen ile Sahim-Sen Taksim'e çelenk bıraktı

İSTANBUL - Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) ile Sağlık Hizmetleri Sendikası (Sahim-Sen) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle çeşitli sendikalar Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Hep-Sen ile Sahim-Sen üyeleri de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kazancı yokuşuna gelen grup, 45 yıl önce Taksim'de 1 Mayıs'ta hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı. Grup daha sonra dağıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Genel, Yerel, Haberler

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