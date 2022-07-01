Birisi perdeledi, diğeri çaldı: Kadın işletmeciyi isyan ettiren hırsızlık kamerada

İşyerine gelen 2 kadın kaşla göz arasında 2 bin TL değerinde şortları çaldı

ANTALYA Antalya'da cadde üzerinde bulunan butik mağazasına gelen 2 kadından birisi perdeleme yaparken diğeri 2 bin TL değerinde bulunan şortları pazar çantasına doldurdu. Kadın işletmeciyi isyan ettiren hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir butik mağazasına gelen 2 kadın önce askıda bulunan ürünleri incelemeye başladı. Bu sırada işyeri sahibinin caddenin karşı tarafında bulunan diğer dükkanına gitmesini fırsat bilen kadınlar harekete geçti. Kadınlardan bir tanesi gözetleme ve perdeleme yaparken diğer kadın ise eline aldığı 6 tane kot şortu pazar çantasına doldurdu. Yaklaşık 1 dakika içerisinde 2 bin TL değerinde 6 kotu çalan iki kadın hiçbir şey olmamış gibi hızlı adımlar ile olay yerinden uzaklaştı.

"Pazar çantasına doldurup götürüyorlar"

Bir süre sonra dükkanına geri gelen Hatice Düşüngülü, 6 tane kot şortunun yerinde olmadığını gördü. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından hırsızların yakalanması için şikayette bulunan Düşüngülü, "Burada bir kaçtır bu tür olaylar oluyor. Benim misafirim vardı, karşıya geçtim geri döndüm baktım 2 tane bayan askıdan şortlarımı toplamışlar. Pazar çantasına doldurup götürüyorlar. Kadınlardan bir tanesi de gözetliyor. Daha öncesinde de diğer arkadaşlarımızda bu tür durumlar oldu" dedi.

"Arkamızı dönmeye gelmiyor"

Hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çeken Düşüngülü, "Yapan kişiler de ihtiyaç sahibi olmadığı görülüyor. Gereğini yapsınlar, bunlar bize zarar veriyor. Benim 2 bin TL zararım var. Ben günde o kadar kazanamıyorum. Zaten esnaf zor durumda. Şarampol Caddesinde gözümüzün önünde bu olaylar yaşanıyor. Müşteri gibi durup çantasına doldurup gidiyor. Arkamızı dönmeye gelmiyor. Kamera görüntülerinde de net olarak görünüyor" diye konuştu.