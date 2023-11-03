Biri oyaladı, diğeri çaldı: Kıyafet hırsızlığı kamerada

Karabük'te bir giyim mağazasında meydana gelen hırsızlık olayında, bir kişi mağaza çalışanını oyalarken diğer kişi swet ve mont çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karabük'te bir giyim mağazasına gelen 2 kişiden biri mağaza çalışanını oyalarken, diğerinin de swet ve mont çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde bir iş merkezindeki giyim mağazasında meydana geldi. Mağazaya gelen 2 kişiden biri beğendiği kıyafetleri üzerinde deneyerek kadın çalışanı oyalarken, diğer kişi gözüne kestirdiği kıyafeti yanında getirdiği çantaya sakladı. Şüpheli mağazanın girişinde bulunan askıdaki montu da çantaya koyup uzaklaşırken, diğer şüpheli ise çalışanı bir süre daha oyaladıktan sonra mağazadan hiçbir şey satın almadan ayrıldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARABÜK