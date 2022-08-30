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Biri bakkalı oyaladı, diğeri enerji içeceğini çaldı

3. Sayfa Haberleri

Biri bakkalı oyaladı, diğeri enerji içeceğini çaldı

Sultangazi'de iki genç bir bakkaldan enerji içeceği çaldı.

Sultangazi'de iki genç bir bakkaldan enerji içeceği çaldı. Gençlerin biri bakkalı oyalarken, diğer genç çaldığı enerji içeceğini eşofmanın içerisine soktu. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 19.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkala giren iki gençten biri, iki tane enerji içeceği alarak bakkal sahibi Yakup Taşkın'a ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Kasaya yönelen şüpheli Bakkal Taşkın'ı o esnada sorduğu sorular ile oyaladı. Bu sırada diğer şüpheli dolaptan diğer arkadaşıyla aldığı enerji içeceğini eşofmanının içine soktu. Gençlerin enerji içeceğini hızlıca eşofmanına gizlemeleri iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gençlerin birinin bakkalı oyalarken diğer gencin ise enerji içeceğini çaldığı görülüyor.

Bakkalından enerji içeceği çalınan Yakup Taşkın, "Cumartesi günü 19.00 sıralarında işyerime gelen 2 gencin hırsızlık yaptığını fark ettik. Bu arkadaşlar daha önce de geldiğinde işyerimden bazı şeylerin eksildiğini fark ettim bunun üzerine takibini yaptığımda iki kişiden birinin beni oyaladığı ötekisinin enerji içeceklerini çaldığını fark ettim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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