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Birecik'te Yangın: Bir Köpek ve Tavuklar Telef Oldu

Birecik'te Yangın: Bir Köpek ve Tavuklar Telef Oldu
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında bir köpek ve bahçedeki çok sayıda tavuk telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında, köpek ve tavuklar telef oldu. Ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Birecik ilçe kırsalındaki Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle B.Ç.'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, ev yangınına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında evcil bir köpek ile bahçede bulunan çok sayıda yumurta tavuğu yanarak telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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