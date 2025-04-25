Birecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun kırsal Çağan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kadın sürücü F.Ö.K. idaresindeki 27 ATR 04 plakalı otomobil ile H.A. yönetimindeki 27 AGT 987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA