Birecik'te Otopark Ücretleri Nedeniyle Kavga: 4 Yaralı!

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, otopark ücretleri nedeniyle araç sahipleri ile otopark çalışanları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yediemin otoparkına çekilen araçlarını almak isteyen araç sahipleri ile otopark çalışanları arasında yüksek ücret tartışması nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Tarafların tekme, tokat ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Çetin Yediemin Otoparkında meydana geldi. Polis denetimleri sırasında eksik evrak ve haciz işlemleri nedeniyle otoparka çekilen araçlarını teslim almak isteyenler, yüksek ücret talep edildiği gerekçesiyle otopark görevlileriyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, araç sahipleri ve yakınları ile otopark çalışanları arasında tekme, tokat, sopa ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine saldırırken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
