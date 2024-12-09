Birecik'te Devrilen Traktörde 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 3 kişi yaralandı. Freninin patladığı iddia edilen traktör, kırsal alanda devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, kırsal Konak ve Sakaltutan Mahalle yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktör, iddiaya göre freninin patlaması sonucu devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA