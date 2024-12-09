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Birecik'te Ailevi Sorunlar Nedeniyle İntihar Girişimi

Birecik'te Ailevi Sorunlar Nedeniyle İntihar Girişimi
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, ailevi sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, Fırat Köprüsü'nde soyunarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, kadını gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ailevi sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, Fırat Köprüsü'nde soyunarak intihar etmek istedi. Çıplak kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 23.30 sıralarında Birecik ilçesi Fırat Köprüsü üzerinde yaşandı. Ailevi sorunları olduğu öne sürülen ve kimliği belirlenemeyen 30 yaşlarındaki kadın, soyunarak köprüden atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çıplak kadını gözaltına alarak karakolu götürdü. Kadının, polis ekipleri ile çevredeki vatandaşlara, "Allah belanızı versin. Hayatımı mahvettiniz, mutlu musunuz? Hayatımı bitirdiniz" diyerek tepki göstermesi ise dikkat çekti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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