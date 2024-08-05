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Birecik Emniyet Müdürlüğü Suç Oranlarını Düşürüyor

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri denetimlerine ara vermeksizin devam ederek suç oranlarını düşürüyor. Birecik Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri denetimlerine ara vermeksizin devam ederek suç oranlarını düşürüyor.

Birecik Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Özellikle Birecik Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri şehrin her köşesinde gerçekleştirdiği sıkı denetimlerle suçlulara göz açtırmıyor.

Emniyet birimlerinin uyuşturucu ile mücadele konusundaki hassasiyetleri de dikkat çekiyor. Uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı yürütülen operasyonlar, önemli sonuçlar veriyor ve bu sayede ilçede uyuşturucu kaynaklı suçların önemli ölçüde önüne geçiliyor.

Birecik Emniyet Müdürlüğü'nün bu çalışmaları ilçedeki suç oranlarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda halkın güven duygusunu da pekiştiriyor. Yapılan denetim ve operasyonlar, suçlulara karşı etkili bir mücadele sergilerken, Birecik halkının huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesine de büyük katkı sağlıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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