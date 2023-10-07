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Bire evden hızar motoru çalan şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hızar motoru çalma olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, yapılan araştırma ve takipler sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Ayrıca, motoru satın alan kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.