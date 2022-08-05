Birden fazla hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Haberler

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Birden fazla hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Birden fazla hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen birden fazla hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.

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Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen birden fazla hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatılması amacı ile çalışma yapıldı. Uzun süreli saha ve kamera çalışmaları sonucu Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir baz istasyonundan 4 adet akü ile çeşitli kabloları ayrıca farklı bir adresten de motosiklet çalan şahsın B.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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