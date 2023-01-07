Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birbirlerini sopalarla öldüresiye dövdüler

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da birbirlerine sopalarla saldıran bir grup genç ortalığı savaş alanına çevirdi.

Ankara'da birbirlerine sopalarla saldıran bir grup genç ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi Bayındır Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Birbirlerini sopalarla öldüresiye saldıran gençlerin ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title