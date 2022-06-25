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Son dakika 3. sayfa: Birbirine ateş eden şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancalarla birbirlerine ateş eden 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancalarla birbirlerine ateş eden 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti. Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Birbirine ateş edenlerin K.L. ve M.K. olduğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Şahıslar kısa sürede yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıslara, "genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "meskun mahalde silah atma" suçlarından işlem yapıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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