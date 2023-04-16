Bir yıldır aranıyordu, Salihli'de yakalandı

Çeşitli suçlardan 1 yıldır aranan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan 1 yıldır aranan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından 1 yıldır aranan firari A.K.'yi saklandığı yerde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA