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Bir yıldır aranıyordu, Salihli'de yakalandı

Bir yıldır aranıyordu, Salihli'de yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Çeşitli suçlardan 1 yıldır aranan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çeşitli suçlardan 1 yıldır aranan şüpheli, Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması" suçlarından 1 yıldır aranan firari A.K.'yi saklandığı yerde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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