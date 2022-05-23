Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu - Haberler

Bir yılda 5 defa intihar teşebbüsünde bulundu

ADIYAMAN Adıyaman'da, 1 yıl içerisinde 4 defa intihar teşebbüsünde bulunan şahıs, bu defa üst geçide çıkarak 5. intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Aydın D., bir yıl içerisinde kent merkezinde bulunan üst geçitlerde farklı zaman aralıklarında 4 defa intihar teşebbüsünde bulunmuş ve emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerlerden indirilmişti. Bir yılda 4 defa üst geçitlerden atlamak isteyen şahıs bu defa Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü karşı tarafında bulunan üst geçide çıktı. Üst geçitteki Aydın D'yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ve sağlık ekipleri ise önlem aldı. Kimseyi kendisine yaklaştırmayan şahıs, daha sonra intihar etmekten vazgeçerek kendi isteğiyle bulunduğu yerden indi. Şahıs burada bulunan polis ekiplerince ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Aydın D., 14 Mart 2022 tarihinde yapmış olduğu intihar teşebbüsü sonrası fenalaşması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı esnada yola aniden fırlayan 11 yaşındaki Z.A.E., isimli çocuk, ambulansın çarpması sonucu ise ağır yaralanmıştı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.