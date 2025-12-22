Haberler

Bir yıl önce kırıma uğrayan ambulans helikopterdeki görev şahitleri anıldı

Geçen yıl 22 Aralık'ta kalkışı esnasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak düşen, kaza-kırım sonrası 2 pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği alanda anma programı düzenlendi.

Geçen yıl 22 Aralık'ta kalkışı esnasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine çarparak düşen, kaza-kırım sonrası 2 pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği alanda anma programı düzenlendi. Kırıma uğrayan helikopterde görevli pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal yaşamını yitirmişti.

Kazanın yaşandığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde düzenlenen anma töreninde görev şehitleri için kazanın olduğu alana zeytin fidanı dikildi. Törene Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Mehmet Eriş, İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve sağlık çalışanları katıldı.

Anma programında konuşan Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, "Geçen sene aynı gün yine böyle bir havada maalesef çok önemli bir kaza yaşandı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı ambulans helikopterinin görev uçuşu sırasında Eğitim Araştırma Hastanemize çarparak düşmesi sonucu. Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Doktor Cengiz Coşkun ve Acil Tıp Teknisyeni arkadaşımız Selçuk Baykal hayatlarını kaybetmiş, görevleri uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu acı olay yalnızca ailelerine değil tüm sağlık camiamızı ve milletimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Onlar insan hayatını kurtarmak için çıktıkları bu kutsal görevde meslek onurlarını ve fedakarlıklarını en yüce şekilde temsil etmişlerdir. Bugün burada biraz sonra dikilecek olan her bir zeytin ağacı barışın, sabrın ve ölümsüz hatıranın simgesi olarak aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklardır" dedi.

Ambulans helikopterin kaza-kırıma uğradığı alanda düzenlenen törende her bir görev şehidi için zeytin fidanı dikimi yapıldı,

Görevli olarak Muğla'ya gelen ambulans helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamadı. Sabah saatlerinde Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan kısa bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kazada, helikopterde görevli pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Saykal yaşamını yitirmişti. - MUĞLA

