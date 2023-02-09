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Bir yaşındaki Ela kurtarıldı, dışarı çıkınca uykuda esnedi

3. Sayfa Haberleri

Bir yaşındaki Ela kurtarıldı, dışarı çıkınca uykuda esnedi

Kahramanmaraş'ta enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri 81'inci saatte 1 yaşındaki Ela ve annesi Rahaf'ı kurtardı.

Kahramanmaraş'ta enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri 81'inci saatte 1 yaşındaki Ela ve annesi Rahaf'ı kurtardı. Kucakta dışarı çıkan Ela'nın uykudayken esnemesi ise dikkat çekti.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ekiplerine kurtarma çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesinde bir enkazda çalışma yapan Ankara Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ses aldı. Ekiplerin çalışmasıyla anne ve 1 yaşındaki bebeği Ela'ya ulaşıldı. Ekipler ilk önce Ela bebeği çıkardı. Kucakta çıkan bebeğin uykuda esnemesi de görüntüye yansıdı. Daha sonra ise anne Rahaf çıkartılarak bebekle birlikte hastaneye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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